Ai tempi del Coronavirus è senza pallavolo non è facile per uno, come Max Colaci, che è in campo da un quarto di secolo, da quando a 10 anni iniziò con il minivolley. Il libero della Sir Safety Conad Perugia ha parlato delle sue giornate scandite dall'emergenza Covid 19 in un'intervista a Maurizio Colantoni, voce della pallavolo di Rai Sport, nella quale confessa quanto gli manchino anche le piccole cose della vita. "A casa c'è sempre tanto da fare - dice Massimo - tanto più adesso che con l'arrivo di Virginia la nostra famiglia è cresciuta. C'è da fare con Andrea, che ha tre anni ed è forse quello che soffre di più lo stare in casa. E poi, appunto, c'è Virginia che ci dà un po' da fare anche di notte. Insieme a mia moglie siamo impegnati, insomma h24. Nella sfortuna generale c'è comunque la fortuna di potersi godere a pieno la famiglia e di aiutare mia moglie".

Ciò non toglie che la pallavolo gli manchi, e gli manchi parecchio. "E' la mia vita, sono 25 anni che gioco - confessa Colaci - e mi manca tanto, mi mancano le partite e la quotidianità di stare insieme ai miei compagni. Speriamo solo di tornare prima possibile in palestra, con i ragazzi ci sentiamo continuamente ma non è la stessa cosa".