I due campioni della Sir Safety Conad Perugia Aleksandar Atanasijevic e Marko Podrascanin non saranno protagonisti insieme alla loro Serbia alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La Serbia, guidata dall'ex tecnico dei Block Devil Slobodan Kovac, è stata infatti eliminata nel torneo preolimpico di pallavolo maschile disputato alla Max Schmeling Halle di Berlino.

Dopo aver perso al tie break (21-25, 26-24, 22-25, 25-20, 13-15) la partita della vita contro la Bulgaria di Silvano Prandi e dell'opposto Sokolov (20 punti e 55% in attacco), la Serbia (Atanasijevic in campo per i primi tre set con 12 punti, 44% in attacco e 5 muri subìti prima di essere sostituito con Luburic) ha sperato fino all'ultimo nel miracolo della Francia con l'Olanda per restare in corsa. L'agognato 3-0 dei transalpini, invece non c'è stato, i tulipani hanno vinto 3-2 e per i campioni d'Europa in carica non c'è stato più niente da fare.