Camorra, 126 arresti colpita l'Alleanza di Secondigliano

Afa record a Milano, in tilt Pronto soccorso e ambulanze, black out elettrici

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2019 Nella notte il 112 è stato sommerso di chiamate senza sosta. Sovraccarico per i condizionatori: senza corrente anche per 13 ore in zona Sarca, Fulvio Testi e viale Suzzani. _Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev