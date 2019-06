Olimpiadi 2026, Milano-Cortina la sede dei giochi, esplodono i festeggiamenti a Milano

Ue, Prodi: "Italia separata dall'Ue, non vedo dialogo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 giugno 2019 Ue, Prodi: "Italia separata dall'Ue, non vedo dialogo" "Non so come vada a finire la procedura ma che il nostro Paese sia separato dall'Unione è un dato di fatto. E' come se mancassero i canali di comunicazione, non vedo dialogo né compromesso. Speriamo ci sia". Così l’ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi, rispondendo alle domande dei giornalisti a ...