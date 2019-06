Busto di Einaudi alla Camera, Fico: "Era convinto europeista e antifascista"

Roma, altra aggressione vicino Cinema America. Raggi: vergognoso

Roma, 19 giu. (askanews) - Identificati e denunciati quattro degli autori dell'aggressione del 16 giugno ai danni dei giovani dell'Associazione Cinema America. La notizia arriva nel giorno in cui si è verificata una nuova aggressione a Trastevere, a Roma, vicino l'arena estiva. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha subito commentato: "Sono episodi vergognosi che non verranno mai tollerati in ...