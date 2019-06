(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2019 Infanzia, Garante: "Genitori e istituzioni non rinuncino a ruolo guida" Nella Sala della Regina della Camera dei deputati la presentazione della Relazione annuale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e la presidente dell'Autorità Filomena Albano che in un passaggio del suo intervento afferma: "La Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha trasformato bambini e ragazzi da oggetto di protezione a soggetti titolari di diritti, ponendo le basi per un cambiamento nella relazione tra generazioni. Ciò però non può significare - come talora accade - che i genitori, la comunità e le istituzioni, senza assumersi le loro responsabilità, rinuncino al ruolo di guida nei confronti dei più piccoli. Quasi che l'aver assegnato loro dei diritti li abbia automaticamente resi capaci di orientarsi da soli nel mondo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev