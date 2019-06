(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2019 Grasso a colleghi Anm vi rispetto piu' di quanto voi rispettate me, e cita Pasolini Il presidente della Associazone Nazionale Magistrati Pasquale Grasso ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso del Comitato direttivo centrale al Palazzo di Giustizia. "Vi ho ascoltato tutti, vi comprendo e vi rispetto. Vi rispetto e vi ringrazio. Vi rispetto molto più di quanto abbiate dimostrato di rispettare me. Potrei osservare che le vostre considerazioni hanno deliberatamente trascurato la prospettiva cronologica degli avvenimenti. Potrei dolermi di convenienti fraintendimenti della mia condotta. Non lo farò oltre. Vi ho ascoltato e vi ho compreso e, ovviamente, rassegno le mie dimissioni. Lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso nel ricordo di un grande intellettuale italiano del passato che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, mentre l'uomo morale dice no a se stesso". Le varie correnti del Cdc hanno contestato la tenuta di Grasso nelle fasi successive all'esplosione del caos procure e lui ha dato seguito alle parole pronunciate ad inizio assemblea. "Rivendico con forza la correttezza e la coerenza della linea di azione, politica, giuridica e morale, che, come presidente dell'Anm, componente di questo comitato direttivo e come magistrato, ho proposto e seguito. se riterrete sarò ancor qui per riaffermare quella linea politica e per testimoniare l'unità della associazione, in caso contrario mi farò da parte, ma senza far ricorso ad un voto che sarebbe divisivo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev