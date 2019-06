(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 giugno 2019 Ue, Moscovici: "Porta aperta ma non perdiamo tempo" "La settimana scorsa ho detto che la mia porta è sempre aperta per discutere con le autorità italiane, questo non cambia. Non perdiamo tempo. La palla è ora nel campo italiano, dobbiamo vedere un percorso credibile per il 2019 e il 2020. Restiamo pronti a prendere in considerazione ogni elemento che l'Italia potrà presentare”. Così il commissario per gli Affari Economici e Monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa a Bruxelles.Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev