Giorgetti: "Salvini dovrà aggiustare la rotta, le leadership si sa che sono cicliche"

Sindacati in piazza per i servizi pubblici, i lavoratori: "Aspettiamo un contratto, non molleremo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2019 Sindacati in piazza per i servizi pubblici, i lavoratori, anni che aspettiamo un contratto, ora manifestiamo "Sono anni che aspettiamo un contratto, non molleremo" così i lavoratori dei Servizi Pubblici in corteo alla manifestazione 'Il Futuro è Servizio Pubblico' organizzata da CGIL, CISL e UIL per il rinnovo dei contratti del servizio pubblico e lo sblocco ...