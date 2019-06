Infografica - L'ultimo giorno di Theresa May, corsa per la successione alla guida Tory

(Agenzia Vista) Londra, 07 giugno 2019 Infografica - L'ultimo giorno di Theresa May, corsa per successione alla guida Tory Oggi Theresa May ufficializza le dimissione da capo del Partito conservatore britannico. Comincia così la gara di successione per gli aspiranti leader Tory e di conseguenza premier. Tra i candidati l’ex sindaco Boris Johnson, il ministro dell’Ambiente Michael Gove e il ministro degli Esteri Jeremy Hunt. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev