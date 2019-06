Minibot, Boccia: “Siamo in linea con Draghi, significa debito pubblico evidente”

Glitter, nero e accessori: l'uomo YSL sfila in spiaggia a Malibu

Roma, 7 giu. (askanews) - Glitter, argento, nero scintillante, con cintoni, collane e accessori. E' elegantissimo e glamour l'uomo di Saint Laurent che ha presentato la nuova collezione primavera-estate 2020 in riva al mare, al tramonto, sulla spiaggia di Malibu, in California, con il suono delle onde in sottofondo.