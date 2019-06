(Agenzia Vista) Palermo, 06 giugno 2019 Mafia blitz a Carini, in manette il nuovo boss, 9 arresti A Palermo e in provincia una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato volta a disarticolare i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto numerosi soggetti che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini hanno, inoltre, permesso di evidenziare come gli uomini della famiglia di Carini, controllassero in modo capillare il territorio di riferimento con la sistematica sottoposizione ad estorsione degli operatori economici della zona. / fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev