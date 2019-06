Ponte Morandi, le operazioni di demolizione del primo palazzo sfollato

(Agenzia Vista) Liguria, 03 giugno 2019 Al via a Genova le operazioni di abbattimento del primo palazzo che si trova sotto il moncone est di ponte Morandi, parzialmente collassato lo scorso 14 agosto. L'edificio e' quello di via Porro 10. Per abbatterlo non vengono impiegati esplosivi ma si procede in modo "meccanico". Sul posto gru e barriere protettive; via Fillak e' chiusa per agevolare le operazioni / Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev