Spese pazze in Liguria, Rixi condannato, l'avvocato: "E' tranquillo ma non è contento per niente"

(Agenzia Vista) Genova, 30 maggio 2019 Spese pazze in Liguria, Rixi condannato, l'avvocato: "E' tranquillo ma non è contento per niente" "E' tranquillo ma non è contento per niente, sulle valutazioni politiche non mi esprimo". Così l'avvocato di Edoardo Rixi intervistato in seguito alla lettura della sentenza che condanna il Viceministro della Lega a tre anni e cinque mesi. _Courtesy Telenord ...