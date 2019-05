(Agenzia Vista) Toscana, 29 maggio 2019 Rossi lacia Mdp e torna nel Pd: "Ci sono le condizioni giuste per dare una mano a Zingaretti" Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, torna al Partito democratico dopo averlo lasciato nel febbraio 2017 per fondare Articolo 1-Movimento democratico e progressista insieme a Roberto Speranza e ad Arturo Scotto. Il presidente Rossi spiega così la sua decisione: "Faccio questo passo importante che avevo annunciato prima delle elezioni europee e amministrative perché ritengo che ci siano le condizioni giuste per dare una mano a Zingaretti. Ha caratterizzato la sua segreteria nel segno dell'apertura e bisogna consolidare questa apertura per costruire una grande coalizione alternativa ai nazional-populisti che ci governano. Poi credo che accanto ad una componente di ispirazione liberal-democratica nel Pd debba esserci anche una componente ispirata al socialismo-democratico e il mio rientro vuole anche significare la volontà di dare un contributo a quest'area politica e culturale" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev