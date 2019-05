Salvini: "Conte ha mia piena fiducia, ma si rispettino impegni"

"Wolf call", Baudry porta alla luce mondo segreto dei sottomarini

Roma (askanews) - "Wolf Call - Minaccia in alto mare", il thriller con Omar Sy e Mathieu Kassovitz campione d'incassi in Francia, arriva nei cinema italiani il 13 giugno. A dirigere questo film adrenalinico, ambietato in gran parte in un sottomarino, che rivela i segreti, le tensioni, i conflitti diplomatici che si celano proprio nella profondità dei mari, c'è Antonin Baudry. Questo ex ...