Europee, Timmermans (S&D): "Serve coalizione progressista" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 maggio 2019 "La mia proposta è di lavorare con gli altri partiti progressisti in questo Parlamento per provare a costruire un programma che risponda alle aspirazioni e ai sogni, e a volte anche alle paure dei nostri concittadini europei. Creiamo una piattaforma sulla base di politiche progressiste che guardi avanti, che sia dinamica.” Queste le parole di Manfred Weber, candidato di punta del S&D alla presidenza della Commissione Ue, durante la conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni europee. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev