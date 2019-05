La Lega festeggia in Bellerio, Giorgetti espone dalla finestra la statua di Alberto da Giussano

Europee, la Lega primo partito; come Le Pen in Francia

Roma, 26 mag. (askanews) - La Lega di Matteo Salvini primo partito in Italia con stime che si aggirano attorno al 30%. Il vicepremier e ministro dell'Interno reagisce con una foto eloquente sui social media. Fra i partiti sovranisti in Europa, il suo è come previsto il successo più eclatante. Salvini aveva detto dopo aver votato: "A me interessa vincere in Italia per cambiare l'Europa, di tutte ...