Il voto di Conte per le elezioni europee

Beppe Grillo al seggio di Sant'Ilario col figlio che vota per la prima volta

(Agenzia Vista) Liguria, 26 maggio 2019 Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni europee in Italia e nella maggior parte dei Paesi dell’Unione. Gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Beppe Grillo intorno alle 14:30 è andato a votare a Genova, al seggio di Sant'Ilario, accompagnato dalla moglie e dal figlio appena maggiorenne che ha votato per la ...