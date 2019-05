Comizio Casapound a Genova, scontri tra antagonisti e polizia

Europee 2019, maxi striscione Ue in piazza del Campidoglio a Roma

Roma, 23 mag. (askanews) - Un gigantesco striscione europeo di 50 metri per riaffermare i valori fondanti della Unione Europea ed invitare i cittadini a partecipare alle elezioni di domenica 26 maggio. L'hanno esposto mercoledì 22 maggio in piazza del Campidoglio a Roma le associazioni EuropaNow! e Area Civica per esprimere il sostegno a un'Europa più unita, solidale e democratica, basata ...