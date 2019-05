M5s-Sinistra, Fratoianni: "Pronto a discutere ma Di Maio eviti antifascismo a corrente alternata"

(Agenzia Vista) Liguria, 23 maggio 2019 "Pronto a discutere ma Di Maio eviti Antifascismo a corrente alternata". Lo ha detto Nicola Fratoianni, coordinatore nazionale di Sinistra Italiana, a Genova per un tour elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio, sulla possibilità di un dialogo tra sinistra e Movimento 5 Stelle per una eventuale maggioranza di gioverno / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev