(Agenzia Vista) Torino, 23 maggio 2019 Arrestato anarchico a Torino, lanciò petardo che causò incendio nel carcere La Polizia di Stato di Torino, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti un soggetto cinquantunenne, appartenente all´area anarco-insurrezionalista. A seguito di una complessa operazione è stato individuato l´autore del lancio del razzo di segnalazione nautica che, il 10 Febbraio scorso, provocò l´incendio di un capannone all´interno del carcere Le Vallette. Al presidio davanti al carcere parteciparono, in segno di solidarietà ai sei arrestati nell´ambito dell´operazione Scintilla, circa duecento soggetti appartenenti all´area anarchica, che esplosero varie bombe carte ed artifici pirotecnici. La manifestazione di quella sera si attesta fra le numerose mobilitazioni che ebbero luogo a partire dallo scorso 7 febbraio (data dell´operazione Scintilla) fino al 30 marzo (blocco di via Aosta). Complessivamente, sono stati ottantasei i Fogli di Via e diciannove gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino per i disordini causati in quell´arco temporale dalle frange più violente del movimento. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev