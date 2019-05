Governo, Fontana: "Lavorare così non ne vale neanche la pena"

(Agenzia Vista) Liguria, 22 maggio 2019 "Lavorare così non ne vale neanche la pena, è difficile". Lo ha detto il ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, a Chiavari. in provincia di Genova, per un tour elettorale in vista del voto del 24 maggio per le Elezioni Europee / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev