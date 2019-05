(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2019 Governo, Giorgetti: "Qualcosa non ha funzionato, ma squadra che vince non si cambia" Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti in conferenza con i cronisti della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev