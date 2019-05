Shoah, Mattarella: "Il dovere della memoria è la base per il futuro"

Elezioni europee, May rinvia voto su Brexit e va al seggio

Londra, 23 mag. (askanews) - La premier britannica Theresa May si è recata al seggio per la tornata delle elezioni europee. La Gran Bretagna, con la Brexit che ancora non si è compiuta, è il primo paese assieme all'Olanda a votare per l'Europarlamento. Un voto che si svolge sotto una forte pressione per May, che proprio oggi ha annunciato il rinvio della discussione sul "Brexit withdrawal bill", ...