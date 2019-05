(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2019 Nuova sede PD a Casal Bruciato, Zingaretti tra la gente: "Non litigate più" Tante persone accorse per l'inaugurazione della nuova sede del Partito Democratico a Casal Bruciato. Diversi tra la folla fermano il Segretario Nicola Zingaretti, tra cui una signora che gli urla: "Non litigate più". "La lista è unitaria, andate a votare", questa la risposta di Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev