(Agenzia Vista) Formia, 11 giugno 2020 Zingaretti: "Battaglia contro virus non è finita, tenere alta la guardia" Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla posa della prima pietra della linea ferroviaria Formia-Gaeta. "Una tratta storica che stiamo ricostruendo. Sarà una vera e propria metropolitana del Golfo di Gaeta, per migliorare la mobilità e rilanciare il turismo in uno dei posti più belli d’Italia", scrive il presidente su Facebook e continua: "È il primo cantiere della nuova fase per le opere pubbliche nel Lazio: abbiamo presentato qualche giorno fa ‘Ripartire veloci’ un piano da 6.8 miliardi di euro destinati a circa 2mila cantieri. I lavori per la Formia-Gaeta segnano di fatto l’avvio del piano per il riscatto della nostra comunità, pronta a rialzarsi scommettendo sulle proprie vocazioni". / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev