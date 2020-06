Bonetti: “Stati Generali sono un’occasione per la ripartenza”

Fassina: “Peccato che opposizione non partecipi agli Stati Generali, importante il confronto”

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2020 Fassina: “Peccato che opposizione non partecipi agli Stati Generali, importante il confronto” “Peccato che opposizioni non partecipi a Stati Generali, importante il confronto” queste le parole di Stefano Fassina, fuori da Montecitorio, riguardo alla decisione dell’opposizione di non partecipare agli Stati Generali. Fonte Vista / Alexander Jakhnagiev