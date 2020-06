(Agenzia Vista) Piemonte, 10 giugno 2020 Chiesa e casa cantoniera occupate, emessi 17 divieti di dimora in Val di Susa al di Susa (TO). Una chiesa e una casa cantoniera occupate abusivamente e trasformate in rifugi autogestiti per assistere migranti diretti al confine con la FranciaI Carabinieri di Torino stanno notificandouna misura cautelare di divieto di dimora a17 attivisti di compagine anarco - ambientalista. / Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev