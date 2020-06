(Agenzia Vista) Lodi, 10 giugno 2020 Truffa e testamento falso a Lodi, arrestato ex sindaco di Santo Stefano La Guardia di finanza di Lodi ha eseguito 2 misure cautelari personali e sequestrati beni per oltre 1 milione di euro per i reati di truffa, peculato, falsità in testamento olografo, turbata libertà degli incanti, istigazione alla corruzione e circonvenzione d’incapace. / Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev