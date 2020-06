(Agenzia Vista) Calabria, 10 giugno 2020 Covid-19, lasciare il virus fuori casa. I consigli per realizzare una zona cuscinetto all'ingresso Nell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 la propria casa è diventata un rifugio dalla contaminazione. Ma in particolare con l'arrivo della Fase 2, che ha concesso la possibilità di tornare a svolgere molte attività all'esterno, resta il problema di evitare di portare dentro le mura domestiche il virus. Come fare? Dove possibile ci si può ispirare alle precauzioni utilizzate nelle aziende biomediche per limitare i rischi di contaminazione, realizzando "una zona cuscinetto” all'ingresso dell'abitazione. Ecco una serie di indicazioni utili, curate da Francesco Puoci, professore associato di Tecnologia farmaceutica - Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. / youtube Università della Calabria - Campus di Arcavacata Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev