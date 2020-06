Lotta al caporalato, 60 misure cautelari a Cosenza

L'addio di Roma a Floyd con una fiaccolata contro il razzismo

Roma, 10 giu. (askanews) - Anche Roma dà l'ultimo saluto a George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Mentre si svolgeva la sua cerimonia funebre a Huston, in Texas, a Roma si è tenuta una fiaccolata davanti alla chiesa di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, seguita da un momento di preghiera. Tutti in ginocchio con le fiaccole accese in mano per 8 minuti e 46 secondi, il ...