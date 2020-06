(Agenzia Vista) Usa, 09 giugno 2020 INFOGRAFICA Studio di Harvard, ospedali di Wuhan affollati già ad ottobre Secondo uno studio di Harvard Medical School, Boston University of Publich Health e Boston Children's Hospital, il coronavirus potrebbe essersi diffuso in Cina già ad agosto 2019. Molto prima, quindi, rispetto a quando le autorità hanno reso pubblica l'epidemia a dicembre 2019. Lo studio ha analizzato le immagini satellitari dei parcheggi degli ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020, che mostrano un "forte aumento" a partire da agosto 2019 e un picco a dicembre 2019. Tra settembre e ottobre, cinque dei sei ospedali analizzati hanno visto il più alto volume giornaliero di automobili. Lo studio ha anche analizzato le ricerche sul web, scoprendo che le parole "diarrea" e "tosse" sono state cercate in particolar modo 3 settimane prima del picco nei casi confermati di Covid 19 alla fine del 2019. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, ha respinto i risultati dello studio: "Penso che sia ridicolo giungere a queste conclusioni sulla base di osservazioni superficiali come il volume del traffico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev