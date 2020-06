Sequestrati 49 cuccioli in arrivo dall'Ungheria, il servizio

Siena

Piazza del Campo gremita per la movida, tra capannelli e assembramenti notturni - IL VIDEO

Dopo il lungo periodo di "reclusione" in casa per la pandemia, da quando è scattata la fase 2 la gente non vede l'ora di uscire di casa, incontrare altre persone e godersi la ritrovata libertà. Soprattutto nel fine settimana, dunque, piazza del Campo diventa un polo di aggregazione che è segno di una normalità che sta piano piano tornando, ma che non sempre si attiene alle regole che vanno ...