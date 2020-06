Ultras arrivano al Circo Massimo, dal corteo insulti verso i giornalisti

Sport

Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario della storia, record per il fuoriclasse della Juventus

Un nuovo record per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è il primo calciatore a raggiungere il miliardo di euro di guadagni in carriera. Cr7 è il terzo sportivo ancora in attività a raggiungere questo traguardo. Prima di lui ci erano riusciti il campione di golf Tiger Woods e il pugile Floyd Mayweather. Per approfondire leggi anche: Cristiano Ronaldo incredibile: fa ...