(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Il titolare di un'agenzia di viaggi: "Clienti scelgono l'Italia. Nostra categoria lasciata sola" Si avvicina il momento delle vacanze estive per gli italiani, la testimonianza di Daniele Mazzi, titolare dell'agenzia di viaggi 'Ultraviaggi' a Roma. "Qualcuno vuole viaggiare, ma molti hanno paura. Si può viaggiare in totale sicurezza, alcuni clienti ci chiedono per le mete classiche, come Spagna o Grecia, ma tantissimi ci chiedono di case o appartamenti in Italia", spiega Daniele e parla della manifestazione che si terrà domani in piazza del Popolo a Roma alla quale prenderanno parte le agenzie di viaggio di tutta Italia: "La nostra categoria è stata un po' bistrattata e lasciata al caso, hanno pensato che potevamo riprendere le attività da soli, ma non è così abbiamo bisogno di aiuto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it