(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Mobilità Roma, Calabrese (Ass. Mobilità): "Il traffico in città è diminuito del 30 percento" La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la terza flotta di monopattini sharing messi a disposizione dalla società Bird. Alla conferenza stampa al Colosseo presenti anche Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia, e all'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Pietro Calabrese. Così la sindaca Raggi durante il so intervento: "Roma è una città che si sta preparando a un cambiamento della mobilità già con l'approvazione del Pums. Stiamo cercando di traghettare la città verso una nuova era, l'abbiamo fatto in collaborazione con i cittadini. I cittadini ci hanno detto che vogliono più mezzi pubblici e soprattutto vogliono spostarsi con una mobilità sostenibile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev