Mobilità verde, Raggi: "Traghettiamo Roma verso una nuova era, i cittadini sono pronti"

Al via lo spostamento tra Regioni, primo viaggio del nuovo Frecciarossa Torino-Reggio Calabria

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Al via lo spostamento tra Regioni, primo viaggio del nuovo Frecciarossa Torino-Reggio Calabria Con il via libera allo spostamento tra Regioni è partito anche il primo Frecciarossa che collega Torino a Reggio Calabria con il Sistema AV. Nelle stazioni e a bordo dei treni permangono nel frattempo le misure di sicurezza per garantire il distanziamento ...