(Agenzia Vista) New York, 01 giugno 2020 INFOGRAFICA È morto l'artista Christo, aveva 84 anni L’artista Christo Vladimirov Javacheff, noto come Christo, è morto all'età di 84 anni nella sua casa di New York. Lo ha annunciato il suo ufficio stampa con un comunicato sulla pagina social Christo and Jeanne-Claude Official. Christo, uno dei più grandi artisti contemporanei, era nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria, che lasciò nel 1957. Nel 1958 andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, moglie e compagna di vita nella creazione di opere d’arte. L'opera di Christo e Jeanne-Claude trascende i confini tradizionali della pittura, della scultura e dell’architettura. I grandi progetti pubblici hanno reso celebre la coppia, come l’impacchettamento del Parlamento tedesco, realizzato nel 1995, oppure l'installazione “The Gate”, che nel 2005 vide Central Park di New York riempirsi di 7.500 “bandiere” arancioni. Nel 2016 la coppia di artisti ha realizzato un'installazione anche in Italia: “The Floating Piers”, una grande passerella per camminare sul lago d’Iseo. In una lettera del 1958 Christo scrisse: “La bellezza, la scienza e l’arte trionfano sempre”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev