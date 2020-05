(Agenzia Vista) New York, 31 maggio 2020 De Blasio: "Vorrei che gli agenti avessero trovato un modo diverso, situazione impossibile" Un video mostra un suv della Polizia di New York in movimento contro i manifestanti in strada, che circondano il veicolo. Il sindaco Bill de Blasio: "Non me la prenderò con gli agenti che avevano a che fare con una situazione assolutamente impossibile. Le persone che stavano accerchiando quell'auto della polizia hanno fatto la cosa sbagliata, per iniziare, è hanno creato una situazione ingestibile. Era auspicabile che gli agenti potessero individuare un altro approccio, ma partiamo dall'inizio: i manifestanti in quel video hanno fatto la cosa sbagliata circondando l'auto della polizia". Fonte Twitter Bill De Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev