Uber Commissariata, Montesi (Riders ANAR): “Servono soluzione tecnologiche per evitare sfruttamento”

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2020 Uber Commissariata, Montesi (Riders ANAR): “Servono soluzione tecnologiche per evitare sfruttamento” “Servono soluzione tecnologiche per evitare sfruttamento” queste le parole di Nicolò Montesi, presidente associazione Riders ANAR, in seguito alla notizia del commissariamento di Uber Eats per capolarato digitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev