Riapre la Torre di Pisa, visita all'interno di uno dei monumenti simbolo dell'Italia

(Agenzia Vista) Milano, 30 maggio 2020 Fontana a Bertolaso: "Fatti sentire per aiutarci anche in fase 2" "Fatti sentire per aiutarci anche in fase 2". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite di Arcardia2020 assieme a Guido Bertolaso. / Facebook Arcadia2020 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev