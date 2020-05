(Agenzia Vista) Washington, 30 maggio 2020 Hong Kong, Trump: "Mossa di Pechino una tragedia, via esenzioni a ex colonia britannica" "La mossa del Governo cinese contro Hong Kong è l’ultima di una serie di misure che stanno sminuendo l’orgoglioso status della città. Questa è una tragedia per il popolo di Hong Kong, della Cina e per il mondo intero. La Cina dice di star proteggendo la sicurezza nazionale ma la verità è che Hong Kong era sicura come società libera. La decisione di Pechino cambia tutto. Per questo sto dirigendo la mia amministrazione verso l’inizio del processo per eliminare le esenzioni che conferiscono all'ex colonia britannica un trattamento speciale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa dalla Casa Bianca. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev