(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 Toninelli: “M5S con Conte o movimentista? M5S è un bene per il Paese, con noi non si fanno leggi ad personam” “M5S è un bene per il Paese, lo dico da cittadino. Mi taglio lo stipendio e faccio la stessa vita di prima. Con noi non si fanno leggi ad personam” queste le parole di Danilo Toninelli, senatore Movimento Cinque Stelle, in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it