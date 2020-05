(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 Toninelli: “Salvini ce l’ha con me, ma con il Decreto Genova abbiamo permesso realizzazione nuovo Ponte” “Salvini ce l’ha con me, ma mi interessa poco. Soddisfatto del lavoro fatto in quell’anno, con il Decreto Genova abbiamo permesso realizzazione nuovo Ponte” queste le parole di Danilo Toninelli, senatore Movimento Cinque Stelle, in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it