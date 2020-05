(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 Autostrade, Toninelli: “Per revoca concessione Benetton cerchiamo maggioranza con PD” “Revocare concessione a chi si è comportato male come Benetton con Ponte Morandi. Serve maggioranza per farlo, la cerchiamo con PD” queste le parole di Danilo Toninelli, senatore Movimento Cinque Stelle, in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it