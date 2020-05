(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2020 Raggi: “App Sea Pass ci dirà in quali spiagge si potrà accedere perchè non affollate” “App Sea Pass ci dirà in quali spiagge si potrà accedere perchè non affollate” queste le parole della Sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione, al Campidoglio, del Piano Strategico della stagione balneare 2020 che prevede l’utilizzo dell’App Sea Pass Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev