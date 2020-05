(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Mascherine in vendita in quasi tutti i negozi di via del Corso a Roma I prezzi vanno dai 5 ai dieci euro e ce ne sono per tutti i gusti: fiori, stelline, baffi, tricolore. Sono le mascherine che ormai si trovano in vendita in quasi tutti i negozi in via del Corso. Le immagini delle vetrine allestite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it