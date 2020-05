Open Arms, Gasparri: "No al processo a Salvini. Soddisfatto del lavoro fatto, ha trovato conferma"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Open Arms, Gasparri: "No al processo a Salvini. Soddisfatto del lavoro fatto che ha trovato conferma" La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si è espressa a favore della relazione del presidente Maurizio Gasparri - con 13 voti a favore e 7 contrari - che chiedeva di respingere la richiesta dei magistrati siciliani di rinviare a giudizio il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Open Arms. La dichiarazione del presidente della Giunta e senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev