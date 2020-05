(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Open Arms, Salvini: “Senatori M5S che hanno votato con coscienza, spero facciano uguale in Senato” “Senatori M5S che hanno votato con coscienza, spero facciano uguale in Senato” queste le parole di Matteo Salvini dopo il voto della Giunta per le Immunità del Senato che ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Open Arms. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev